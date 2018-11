Dirigente del Centro Democrático trata de “marihuaneros” a universitarios en Popayán

Hay polémica en la ciudad de Popayán, tras las aseveraciones de Diego Llanos Arboleda, dirigente del Centro Democrático, que calificó como “marihuaneros” a los estudiantes universitarios que realizan un campamento en el Parque Francisco José de Caldas.

El líder político aseguró a través de sus redes sociales que en la ciudad no hay alcalde ni autoridad, pues inexplicablemente no se aplica el Código de Policía, “aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, porque saben que el alcalde es un pusilánime que no ejerce el mandato que le dio el pueblo (…)”.

Llanos Arboleda aseveró que la ciudad está a la deriva, “un puñado de marihuaneros han tomado posesión del Parque de Caldas, cocinan con leña, impiden los oficios religiosos, perturban a los comerciantes que pagan impuestos y a los vecinos del lugar, consumen alcohol y estupefacientes a la vista de todos y no pasa nada”.

El estudiante Javier Granda, quien completó 10 días en huelga de hambre, rechazó las aseveraciones del dirigente, y lo invitó a visitar el campamento, para que verifique que se trata de una manifestación pacífica que no vulnera los derechos de los demás.

“Queremos debates con argumentos, no insultos e improperios”, agregó.

Diego Llanos cuestionó las acciones de los manifestantes en el Parque Caldas, “si estos son los profesionales del mañana, Popayán, el Cauca y el País entero están jodidos. Y más jodidos nosotros los payaneses, sin autoridad y sin Alcalde, teniendo que tolerar estos desmanes”.