Distrito de Barranquilla explicó por qué rompió reja y puerta en Universidad Metropolitana

En medio de la diligencia de apoyo a la acción de restablecimiento del derecho en el caso de la rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fue necesario romper la puerta y la reja, tanto en el Hospital Metropolitano como en el alma máter.

Clemente Fajardo, secretario de Gobierno Distrital y quien actuó como alcalde encargado de la Localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla, explicó por qué se llevó a cabo esta acción. Según señala el funcionario, la Alcaldía intervino en dicho proceso como garante de la orden que dio el Juzgado Trece Penal Municipal con funciones de control de garantías, a dos personas.

La primera, Carlos Jaller Raad, y la segunda, Javier Cuartas Jaller. Este último, ya posesionado ante la Gobernación del Atlántico, como director administrativo del Hospital Metropolitano y el primero retomando el cargo de Rector de Unimetro.

El funcionario aseguró que personas que estaban dentro de estas dos propiedades, se negaron a abrir las puertas a pesar de que el Distrito contaba con la documentación que los acreditaba para realizar dicha diligencia.

“Teniendo en cuenta lo establecido en el Código General del Proceso y con la presencia del Ministerio Público y de diferentes instituciones que garantizan que estábamos actuando en el marco de la legalidad, se procedió a allanar los bienes. Esto es un procedimiento totalmente legal, que se realiza con un cerrajero. Una de las puertas que es de vidrio en el proceso se rompió, y en el hospital así entramos, pero las diligencias fueron totalmente civilizadas, donde se les explicó a las partes, el contenido del fallo, y lo que estábamos haciendo. Lo mismo ocurrió acá en la Universidad. A pesar de que ellos conocían el contenido del mismo, se negaron a la apertura, y tocó a través de cerrajeros cortar la reja que da acceso a la universidad”, relató Fajardo.

También se refirió a acción de tutela en contra de la decisión del Juzgado Trece Penal Municipal, que interpuso Juan Acosta Osío:

“Nosotros no somos sujetos de la tutela, el documento que se mostró, es un documento que le ordena a un juez suspender unas audiencias, que no son esta audiencia, no son esta diligencia. Esos son aspectos que tendrán que ser de conocimiento de jueces de la república nosotros estábamos en el desarrollo de una audiencia ordenada por un juez que fue debidamente notificada”.