Dos meses sin suministro del medicamento lleva un niño que padece leucemia en Tunja

Cuenta Rocío Sánchez que está agotada y no sabe a quién pedirle ayuda ante los incumplimientos de Medimas que la cita todos los días para entregarle el medicamento para tratarle la leucemia que padece su sobrino desde hace dos años.

“Venga mañana, pasado mañana, por la tarde por la mañana y nada, pierda el tiempo todos los días para que no me solucionen nada. El medicamento se va terminar, no sé qué hacer, no sé a quién acudir”, dice desesperada la señora Rocío.

Reconoce que las citas de rutina realizadas en Bogotá se han cumplido a cabalidad pero que el problema es “el bendito medicamento” que no les suministran desde el mes de diciembre.

“Resulta que en diciembre no le dieron el medicamento y en enero tampoco, solo en febrero le dieron”, cuenta la tía quien agrega que el niño a veces amanece perfectamente como hay días que se levanta con dolores de estómago y decaído.

Sin embargo se va acabar el mes de marzo y Medimás no les entregó el medicamento por lo cual los familiares decidieron darle dosis día de por medio.

El medicamento se le debe suministrar diario y no se le puede suspender, pero ante el incumplimiento de Medimas, los familiares del menor se lo están dando día de por medio.

El mensaje de esta madre a Medimas es “que por favor no jueguen con la salud de los niños, de los pacientes, cuántos se han muerto de esto”.

Ante esta situación La W se comunicó con Medimas, EPS que se comprometió a las nueve de la mañana de este 27 de marzo a entregarle el medicamento al menor de edad.

Es de recordar que junto Emdisalud y Comparta, Medimás figura entre las EPS más tuteladas por el derecho a la salud y con más quejas ante la Superintendencia de Salud