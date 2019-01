Dos turistas suizos murieron ahogados en playa del Parque Tayrona

Dos turistas, de origen suizo, murieron en las últimas horas por inmersión en una playa cuyo uso está prohibido en el sector de Granate, al interior del Parque Tayrona, en Santa Marta.

De acuerdo a las autoridades, estas personas ingresaron por el sector de Taganga al complejo natural y hacían parte de una excursión. Sin embargo, decidieron bañarse en una playa cuyo uso está restringido por el fuerte oleaje.

Al respecto, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda lamentó lo sucedido pero pidió mayor prudencia a los turistas la hora de utilizar los escenarios naturales.

“Lamentamos lo sucedido con estos hechos. Estas personas entraron a un área no permitida para la natación, pues es un área muy peligrosa y entraron por un sitio no autorizado. La persona que los llevaba reportó el uso de drogas. En esta zona, por mucho que las personas sepan nadar, es mejor no hacerlo”, aseveró Miranda.

El grupo de Guardacostas de Santa Marta asumió las labores de rescate de los cuerpos.