Draga llegaría a Barranquilla el 2019, mientras la Superintendencia investiga a Boskalis

Las soluciones que estaban previstas para el puerto de Barranquilla, al cierre de este año, quedarán finalmente para el 2019, luego de la decisión por parte de la firma holandesa de desistir del proceso de contratación. Durante su visita a la capital del Atlántico el pasado lunes, la ministra de Transportes, Ángela María Orozco anunció que abrió una investigación a la firma holandesa Boskalis, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

"Llamamos empresa, nos presentaron propuestas dentro de un proceso de Urgencia Manifiesta y una vez dijimos nos vamos con esta empresa, la empresa ahí si nos dijo que no estaba en disponibilidad. Estamos pidiéndole una investigación a la Superintendencia de Industria y Comercio porque creemos que eso viola el régimen de competencia y no estamos dispuestos a que esto continúe así" explicó la Ministra en sus declaraciones.

Orozco informó que el proceso continúa con las otras dos firmas interesadas, sin embargo, no entregó una fecha definitiva de cuándo llegaría la draga a Barranquilla.



Iniciativas a largo plazo

La ministra Ángela María Orozco cuestionó fuertemente la situación del puerto y afirmó que las necesidades que se presentan una y otra vez, se deben a falta de planeación. Agregó que el Gobierno está interesado en invertir para que haya soluciones a largo plazo.

Dentro de las iniciativas que se adelantarían el próximo mes, está la firma de un convenio entre Cormagdalena, Asoportuaria y el Ministerio de Trasportes para ejecutar los contratos de dragado de una manera diferente y mucho más planeada.

"Queremos que el dragado del canal de acceso que es lo que presenta urgencia, se haga distinto y mucho más planeado, para que permita mantener una draga aquí y permita contratarla por nivel de servicios y no simplemente por el volumen de lo que saquen, porque no creemos que sea válido estar decretando Urgencia Manifiesta cada semestre" explicó la Orozco.

De acuerdo con la Ministra, de esta forma, en la que se busca un esquema competitivo y eficiente, podrían evitarse situaciones de crisis en dos o tres años.

Finalmente frente a la App indicó "que va bien" el proceso y que mientras esto se da, se toman acciones como las del convenio que buscan evitar la crisis, que da lugar a las declaratorias de Urgencia Manifiesta que según afirmó, "benefician a los privados".

Gobernador Verano rechaza métodos de contratación

El gobernador del Atlántico Eduardo Verano indicó que es necesario que se entreguen los estudios que realiza Invías sobre el río Magdalena para ejecutar las obras hidráulicas y civiles que sean necesarias.

"Yo realmente no estoy de acuerdo con la manera como se están haciendo los procesos de contratación porque evidentemente van a ser tormentoso. No tenemos por qué estar dragando tanto. El hecho de estar dragando tanto quiere decir que no tenemos el río manejado como debe ser", expresó el Gobernador.

Verano insistió en que es necesario que los estudios se entreguen rápidamente porque allí está "el secreto de la solución" para elaborar estrategias de fortalecimiento a través de obras y no por medio de dragado como se ha venido realizando.

Recordemos que el puerto de Barranquilla presenta una compleja situación por problemas de sedimentación, que han restringido la navegabilidad del río Magdalena desde inicios del mes de diciembre.