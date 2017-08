Ecopetrol denuncia negligencia para ingreso a reparar gasoducto

Desde hace cinco días hay una fuga en el gasoducto de ocho pulgadas que pasa por el sector de la vereda Pozo Nutria, en jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí.

Sin embargo, no ha podido ser reparada porque no han podido entrar al predio donde se encuentra el daño ya que su dueño no ha permitido el ingreso de los técnicos para reparar la fuga.

Por este sector pasa una línea que transporta cinco millones de pies cúbicos de gas entre la compresora La Lizama y abastece de gas a San Vicente de Chucurí, para gas domiciliario y para procesos de la Refinería de Barrancabermeja.

Por esta situación, el municipio de San Vicente de Chucurí se podría quedar sin gas en los próximos días.