Ecopetrol y ANH insisten que no ven potencial de fracking en Boyacá

Durante el debate de control político en la Cámara de Representantes sobre el impacto ambiental en la Serranía Las Quinchas en Puerto Boyacá, tanto Ecopetrol como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) afirmaron que por ahora Boyacá no es potencial para fracking.

Es así que el presidente de Ecopetrol, Bayón Pardo, fue el primero en decir que la empresa estatal no ve potencial de no convencionales en la región al considerar que no figura en el mapa de las zonas priorizadas por la petrolera para tal asunto.

"Los mapas que hemos mostrado donde vemos siete departamentos en la región del Magdalena Medio y dos departamentos en la cuenca del César, Rancherias. Nosotros no estamos viendo en ese sentido potencial en el area de Boyacá", explicó.

Por su parte el presidente de la ANH, Luis Miguel Morelli Navia, dijo que el Gobierno Nacional no tiene previsto realizar ningún proyecto de explotación no convencional en Boyacá.

"Ni Ecopetrol ni la Agencia consideran que en este momento que haya en Boyacá un proyectividad para yacimiento de roca generadora, de manera que eso le tiene que dar tranquilidad a los senadores Jorge Londoño y Sandra Ortiz y al departamento de Boyacá", explicó Morelli Navia.