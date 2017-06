Ejecutores de proyectos eran contratados por Findeter en Pasto

Ex directivas de Empopasto, empresa beneficiada de los proyectos de Findeter, que investiga la procuraduría, se mostraron tranquilos frente a la indagación preliminar, pues aseguran que no fueron responsables de la contratación que hacia la entidad del estado.

Fernando Vargas Mesías, quien estuvo al frente de la empresa de obras sanitarias en el periodo que investiga la Procuraduría, señaló que los proyectos ejecutados por Findeter fueron culminados en su totalidad, excepto el colector de Aranda que sería entregado en esta vigencia, dijo que Findeter era directamente quien realizaba las contrataciones de los ejecutores y ni el municipio ni la empresa tenían incidencia.

Señaló que Findeter no hizo inversión de recursos pero si ejecutaba los dineros del Ministerio de Vivienda, para lo cual el municipio presentaba los proyectos ante la ventanilla única del viceministerio de agua y después de aprobar su viabilidad se suscribía un convenio interadministrativo con la financiera de desarrollo territorial.

En la capital de Nariño se ejecutó la optimización de planta centenaria con un costo superior a los siete mil millones de pesos, proyecto concluido en 2014. Así mismo la construcción de partealcantarillado de la calle 20 concluido en el año 2015 con una inversión de seis mil millones de pesos y la construcción del sistema de abastecimiento de la quebrada las piedras inaugurado por el Presidente Juan Manuel Santos y puesto en 2015 y puesto en operación tan solo en el segundo semestre de 2016, el cual demandó una inversión de 40 mil millones de pesos de los cualesEmpopasto aportó cuatro mil millones.

La empresa de obras sanitarias de la ciudad entró en el periodo de la pasada administración en un proceso de modernización para posteriormente ser entregada a un operador privado, para lo cual se presentaron las propuestas de las firmas Proactiva Colombia (Filial de la española Proactiva Medio Ambiente, controlada por la francesa Veolia Environnement) y Aqualogy Latam SA E.S.P (Aqualogy es una filial de la española Aguas de Barcelona.) La iniciativa se frustró tras la oposición ciudadana y la decisión del mandatario actual del municipio Pedro Vicente Obando de quemantenga su carácter público.

Vargas Mesias agregó que Findeter no fue la entidad que desembolsó más de 14 mil millones de pesos para solventar el pago pensional atrasado del acueducto de Pasto, proceso incluido en el plan de modernización y que serviría para que el nuevo operador no tenga inconvenientes en el funcionamiento financiero de la empresa, según el ex funcionario, hoy vinculado al viceministerio de Aguas fue la misma entidad en la cual hoy labora quien realizó la entrega de recursos.