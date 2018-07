El 80% de municipios de Córdoba estarían vedados para el CTI de la Fiscalía

En medio de un plantón realizado a las afueras del Palacio de Justicia de Montería, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía, Álvaro Márquez, advirtió que el 80% de los municipios cordobeses están vedados para los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Según Márquez, la presencia de grupos armados ilegales en el departamento ha limitado el trabajo del CTI.

“No se puede ir a Canalete, no se puede ir a Los Córdobas, no se puede ir a Puerto Escondido, nosotros estamos rodeados de la delincuencia. Para nosotros están vedados Tierralta, valencia, estamos hablando de un 80% de los municipios en Córdoba donde nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, en la zona del San Jorge. En los corregimientos de Montería, Loma Verde, Pueblo Bujo, San Anterito, y es difícil en horas de la noche ir y hacer una inspección técnica al cadáver. La Policía no se mueve. Nosotros un inconveniente con un señor que mataron al frente de Tres Palmas y lo pasaron para Las Palomas y la Policía no se atrevió a acompañarnos”, señaló el sindicalista Álvaro Márquez.

Agregó que pese a los consejos de seguridad realizados en el departamento para evaluar la situación, aún no se toman las medidas necesarias que garanticen los trabajos que se adelantan desde la Fiscalía.

“El tema es que no se toman las retaliaciones que hay que tomar contra la delincuencia y llegará un momento en que la Policía Judicial no va a poder salir del casco urbano, de las oficinas porque no vamos a poder investigar porque no tenemos la mínima seguridad que nos deberían dar para nosotros cumplir con nuestro deber”, precisó el funcionario judicial.

El plantón realizado en horas de la mañana de este 12 de julio fue en señal de rechazo a los actos criminales ocurridos en Nariño donde murieron tres miembros del CTI y a la vez la situación que hoy se enfrenta en el departamento de Córdoba por cuenta de la fuerte injerencia de grupos al margen de la ley.