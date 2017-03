El alto comisionado pareciera que estuviera secuestrado mentalmente: Luis Pérez

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez manifestó que el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, “es demasiado laxo, pareciera que estuviera secuestrado mentalmente por el acuerdo de paz. Él es un funcionario, está secuestrado por un acuerdo de paz que no lo deja movilizar y que cada vez que lo estiran las Farc, él no sabe qué hacer”.

Para el mandatario de los antioqueños “el comisionado de paz entró con civiles a un campamento. Nosotros tenemos los videos de que han entrado civiles allá, ahí está entrando todo el que le dé la gana. Yo el martes voy a presentar personas civiles que han estado entrando allá invitados directamente por las Farc, y a una autoridad de un gobernador no se le habla en esos términos”.

Pérez Gutiérrez, al enfatizar en que él es la primera autoridad del departamento y que no ha hecho más que ayudar al proceso de paz, manifestó su pesar ante el silencio guardado por el Gobierno Nacional, ante la negativa de las Farc de que este ingresara a los campamentos, “es que ellos no pueden, a no ser que tumben la constitución, desconocer la autoridad de un Gobernador, porque eso no es institucionalidad”.

De igual forma, el gobernador de Antioquia cuestionó el papel verificador de la ONU, “yo no sé la ONU qué es lo que verifica, porque sí la ONU fuera más experto, más capacitado, ellos tendrían que salir a decir: aquí no hay nada que verificar, porque tenemos un montón de personas anónimas, no sabemos cuántas armas hay (…)”.

Finalmente, el mandatario Pérez Gutiérrez, al solicitar mayor orden y claridad en el proceso de paz para darles confianza a los ciudadanos, señaló que “yo creo que un proceso de paz como una gallina ciega, que nadie sabe nada, no le conviene al país".