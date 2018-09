El Área Metropolitana declaró estado de prevención, por calidad del aire

Durante un mes el Área Metropolitana del Valle de Aburrá declaró el estado de prevención por los niveles de contaminación que se acumula durante esta segunda temporada del año, en la que se presenta el periodo de transición entre la época seca a lluviosa.



De acuerdo con el informe técnico del Sistema de Alertas Tempranas hay alta probabilidad de que se presente el Fenómeno de El Niño y de materializarse, dichas condiciones serían desfavorables para la calidad del aire en el Valle de Aburrá durante los periodos octubre-noviembre de 2018, y en especial, durante marzo de 2019.



En octubre de 2018, el comportamiento histórico esperado, condicionado a la ocurrencia de evento EL Niño, sugiere una probabilidad superior al 85% de acumulación de contaminantes resultando en Índices de Calidad de Aire nocivos que permiten emitir una alerta Naranja generalizados, entre la segunda y tercera semana de octubre, y probabilidad media-alta en la primera semana de octubre y la última de noviembre.



Para enfrentar este periodo y mitigar el impacto de las condiciones climáticas en la calidad del aire del Valle de Aburrá, el área metropolitana anunció la implementación del pico y placa ambiental, a partir del 1 de octubre de 2018.



Comunicado:



-Carros Particulares: permanece el pico y placa en todo el Valle de Aburrá para carros particulares y se incluye el día sábado; en los cuatro (4) dígitos y horarios que tiene definidos el Municipio de Medellín, de 07:00 a 08:30 a.m. y de 17:30 a 19:00



-Motos: pico y placa en todo el Valle de Aburrá para motos de 2 y 4 tiempos, en los dos (2) dígitos y horarios que tiene definidos el Municipio de Medellín para las motos 2 tiempos; de 07:00 a 08:30 y de 17:30 a 19:00



-Camiones y Volquetas: Implementar la restricción del transporte de carga y volquetas a cuatro (4) dígitos, que son los mismos dígitos de los carros particulares, en los horarios de 07:00 a 08:30 y de 17:30 a 19:00.



-Para camiones y volquetas de modelos anteriores o iguales a 2009, con los mismos dígitos de carros particulares, la restricción será en el horario de 05:00 a 08:30 a.m. y de 16:30 a 21:00 en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá.





Medidas de pico y placa ambiental para los sábados:

​

-Los días sábados mientras dure el Nivel de Prevención se implementará en todo el Valle de Aburrá:



-Carros, Motos de 2T y 4T, Camiones y Volquetas: la restricción se realizará alternando la rotación para las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) un sábado y las impares el sábado siguiente (1, 3, 5, 7, 9), en los horarios de 07:00 a 08:30 y de 17:30 a 19:00. Comenzando el sábado 6 de octubre con los números impares 1, 3, 5, 7, 9



-Para camiones y volquetas de modelos anteriores o iguales a 2009, con los mismos dígitos de carros particulares, la restricción será en el horario de 05:00 a 08:30 a.m. y de 16:30 a 21:00 en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá, comenzando el sábado 6 de octubre con los números impares.



-Los domingos y festivos no se aplicarán restricciones a la movilidad mientras se mantenga el nivel de Prevención.



-Se intensifica el control y vigilancia en las fuentes móviles



Medidas para la Industria:​

​

-Se intensifica el control y vigilancia a las fuentes fijas, se suspenden aquellas que no estén cumpliendo la norma.



-Las empresas no pueden realizar mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas.



-Se deben reforzar acciones del Plan de Movilidad Empresarial Sostenible en la Empresas Planes Mes, en cuanto a incentivar el Teletrabajo, horarios flexibles y compartir el vehículo.



-Las autoridades continuarán el monitoreo constantemente de las estaciones del SIATA, en caso de que se suba el Estado de Prevención (Nivel II) al Estado de Alerta (Nivel III), se informarán nuevas medidas.



-Los municipios por medio de Decreto municipal, regularán estas medidas en sus propios territorios y serán voceros de las mismas.