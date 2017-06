'El cantante de las Farc' responde a las críticas del senador Araújo

Tras la polémica suscitada por la participación de alias "Julián Conrado", en una conferencia sobre La Paz en la Universidad de Cartagena, uno de los 60 encargado por las Farc para dar las cátedras de los acuerdos, manifestó que era necesario desarmar los corazones.



Conrado explicó sobre su participación en la conferencia a la cual fue invitado: "Haré una explosión sobre los acuerdo de la Habana, en qué consisten y hacer pedagogía de La Paz. Insistir en que Colombia se tiene que dar la implementación de esos acuerdos, para que realmente pueda haber una paz estable y duradera", dijo Conrado.



Sobre lo dicho por el senador, de la cátedra de ser "pillo paga", Julián dijo que su cátedra no va dirigida a enseñar guerra, sino de paz y honestidad. La



"Los estudiantes tiene que saber de La Paz, lo malo sería que lo invitáramos a la guerra. Los vamos a invitar a que se vinculen, es bonito que desde joven piensen y actúen con honestidad", dijo el guerrillero.



A los fuertes cuestionamientos del congresistas Conrado respondió, "Yo le digo al señor Araújo si se vuelve a prender la guerra en Colombia el va a coger un fusil u va a ponerse al frente de la guerra como lo hacemos nosotros o los soldados. Él no va a la guerra, por eso es que ayuda la guerra. Esos que piden guerra son los que no van, porque no saben lo duro que muerde el maco".



De igual forma ofreció dos regalos, "Al senador Araújo le voy a regalar un video juego de guerra para que lo juegue en su casa y también le voy a dar un video juego de honestidad, para que no se repita lo de chambacú".



Sobre los dineros del grupo guerrillero y la polémica que está a generado, Julián Conrado dijo que algo deben tener.



"Debemos tener algo, pero no esa cantidad que dicen. Nosotros trabajamos, por ejemplo, nosotros en la vereda donde estoy, tenemos cultivos de yuca, arracacha, batata, maíz, y eso algo nos tiene que dar".



Finalmente dijo que después de 32 años, volverá a su tierra natal, el municipio de Turbaco, Bolívar, donde también dará una conferencia este jueves.