El consumo de drogas en Medellín supera la media nacional

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su preocupación por la prevalencia del consumo de drogas de los jóvenes en la ciudad, el que asciende al 12% mientras que en el resto del país es del 7%.

Con base en cifras entregadas por el Observatorio de Drogas del Ministerio, “la situación de Medellín- reveló el alcalde- es muy preocupante. Dice que presenta los niveles más altos de consumo de heroína, habla de 3.548 adictos. Por ejemplo dice, la sustancia ilícita de mayor uso en población escolar en el país y en Medellín es la marihuana. Dice, el consumo tiene una prevalencia de vida del 16%, mientras que el consumo nacional presenta un 7%”.

En el estudio, además se hace claridad en la edad en la que inician los adolescentes el consumo de droga, Federico Gutiérrez, señaló que “específicamente en consumos como el popper, tranquilizantes y alucinógenos es más o menos de los 13 años. Ya el tema del bazuco, de la marihuana, el éxtasis es entre los 13 y 14 años. Y vemos cómo va entrando con fuerza todo el tema de la heroína que preocupa mucho también en Medellín, que además en términos de salud tiene una problemática adicional, y es el tema de la aguja de compartir la aguja, entonces usted ya viene con otros temas asociados de hepatitis, Sida”.

Para el mandatario, paralelo al consumo de estupefacientes hay una problemática en cuanto a “cómo la droga inunda nuestras ciudades, cómo aumentaron los ilícitos, cómo esa droga llega como si nada a las ciudades. Le pongo un ejemplo, el 90% de la marihuana que llega a Medellín, proviene del Cauca y yo pregunto, ¿qué pasa por ejemplo con los cultivos en el Cauca?, ¿cómo empaquetan toda esa droga y pasan por las carreteras como si nada?”

Es por ello, que Gutiérrez Zuluaga plantea que “el problema que tenemos en nuestras ciudades, es que perseguimos a los expendedores que llevan poca droga en sus bolsillos, para que no intoxiquen a nuestros jóvenes, pero tenemos una problemática grande y es que llega aquí por montones”.

El alcalde de Medellín, fue enfático, en diálogo con La W Radio, que “hay unos temas que tiene que ver hasta con los cultivos, solo hay que mirar como han aumentado los cultivos ilícitos. Colombia pasó de ser un país exportador a ser un país consumidor, gran parte de esa droga se queda en nuestras ciudades, están llegando hasta las poblaciones más pequeñas”.

Federico Gutiérrez, aclaró que “la mejor estrategias de las estructuras criminales, es lograr la adicción de nuestros jóvenes, porque ahí hay una renta criminal, en la que los meten en el consumo y que ellos terminen trabajando para ellos en actividades ilegales”.

Finalmente, ante la polémica que surgió entre los alcaldes y el Ministro de Salud, por el crecimiento o decrecimiento del consumo de drogas en el país, el alcalde Federico Gutiérrez, fue enfático en que “no ganamos nada nosotros entonces entrando a discutir quien tiene la razón o no, el Ministro tendrá cifras y seguramente las podrá sustentar, pero que a mí me digan que el consumo en nuestra ciudad es normal, eso no es normal. Nosotros vamos muy mal”.

Reveló, que en Medellín viene adelantando “unas acciones de tipo preventivo, donde estamos haciendo instituciones educativas libres de drogas, estamos espantando todas esas bandas. Como Estado tenemos una responsabilidad, pero el primer llamado es a los papás”.