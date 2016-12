El curador de Space ganó concurso de curadores de Medellín

El Secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Nicolas Duque Ossa, confirmó a La W Radio, que “el día de hoy se publicó la lista de elegibles, resultando como única persona que cumplió con el puntaje mínimo para poder acceder a ser curador, el señor Carlos Alberto Ruiz”.

Una información que fue divulgada a través de la resolución N° 644 del 30 de diciembre de 2016, en la que se aclaraba que el concurso de Curadores permitía “la designación o resignación de los Curadores Urbanos Nros 1, 2 y 4 de la ciudad de Medellín, para un período individual de cinco (5) años”.

El funcionario del orden municipal aclaró en W Radio, que “las demás personas no pasaron el examen y en este entendido no pueden acceder al cargo de curador. Consecuentemente entendiendo que eran tres curadurías en provisionalidad, hay que declarar parcialmente desierto el concurso porque no hubo la posibilidad de surtirlas a través de este proceso”.

Esto en “conformidad con lo establecido por el numeral 3.6 de las Bases Definitivas del Concurso, para poder ser incluido en la lista de elegibles, además de los 350 PUNTOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA ESCRITA, el concursante deberá obtener como mínimo en el total de su evaluación, 700 PUTNOS”.

La puntuación que obtuvo el Ruiz Arango, quien aprobó la construcción y modificación del Edificio Space, cuya torre 6 se desplomó y le causó la muerte a 13 personas, fue de 784 puntos.

Recordemos que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le solicitó a la Universidad Pontificia Bolivariana, encargada de adelantar el Concurso de Curadores, que revisara el proceso por considerar era “una gran ofensiva para las víctimas”. Petición a la que se unió el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien además invitó a Carlos Alberto Ruiz a que renunciara a dicho concurso.

Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en días pasados habían aclarado que ellos actuaban de acuerdo a la ley, y para excluir a alguna persona que está participando en el concurso, se requería un impedimento legal.

Entre tanto, Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban Cantor, el único residente que falleció tras el desplome de la torre 6 del Edificio Space, fue enfática en que pese a que el exfuncionario fue absuelto junto con Eliney Francis Llanos de los cargos por prevaricato, debe enfrentar una apelación, por lo cual no estaba de acuerdo con que Carlos Alberto Ruiz, participara en este proceso.