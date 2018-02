El desplante de Vargas Lleras al clan Aguilar en Bucaramanga

El ex vicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras está en la ciudad de Bucaramanga y el miércoles 14 de febrero se reunió con algunos empresarios en la mañana. En la tarde, se suponía debía estar en una gran reunión en Cenfer que le organizaron los Aguilar, pues Richard está aspirando al Senado por Cambio Radical.

Sin embargo, el ex vicepresidente nunca llegó al evento. Una fuente dentro de la campaña de Richard Aguilar le dijo a La W que Vargas Lleras dijo que no podía asistir por que se encontraba enfermo, pero este medio conoció que sí asistió a otra reunión en el auditorio de la Panamericana organizada por el senador Bernabé Celis y Ciro Fernández.

En entrevista con Vanguardia Liberal, el ex vicepresidente dijo que no se iba a reunir con ningún coronel, por lo que podría ser la razón por la que no asistió a la reunión, pues el coronel Hugo Aguilar estaba en dicho evento.