“Ellos no son irregulares”: Secretariado de Pastoral Social sobre nicaragüenses

Fidel Iglesias Director del Secretariado De Pastoral Social en Barranquilla en diálogo con La W, se refirió a la llegada de ciudadanos de Nicaragua, y del posible éxodo de estos a la capital del departamento del Atlántico.

Señaló que dichos ciudadanos, sólo estaban buscando “Nuevos horizontes".

“Hace 21 días yo recibí 14 nicaragüenses, una tarde pudimos conversar la situación que ellos me estaban comentando, tremendamente difícil en Nicaragua. Ellos no son irregulares vinieron con su documentación, sus pasaportes. Estaban buscando nuevos horizontes, unos estaban de vacaciones de sus empresas dónde trabajan, otros estaban estudiando, terminando sus estudios universitarios.”

Al ser consultado sobre el paradero de estas personas, Iglesias declaró que no se sabe nada de su paradero, “Llegaron porque una medio pariente de uno de ellos vive en el barrio, venían acá a misa, pero el domingo no los vi, entonces me imagino que también se fueron, nadie da razón de ellos.”

Aseguró también, que los nicaragüenses declararon su preocupación ante la situación actual que vive ese país, “Ven la situación bastante conflictiva, y caótica en Nicaragua, porqué así comenzó Venezuela, y ese es el temor de ellos, que se les vaya a complicar tanto las cosas que vayan a pasar necesidad, ellos están mirando opciones.”