Emdisalud, la pesadilla de los boyacenses

Doña Felicita González Espejo, de 78 años de edad, camina lento y con la mirada baja por el parque de Otanche, occidente de Boyacá, ella hace más de un año debió tratarse una enfermedad de alto costo que debe ser asumida por la EPS Emdisalud, sin embargo, por falta de autorización de esa empresa, la adulta mayor tuvo que pagar $70.000 por la consulta particular, en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta de Bogotá, por la biopsia, en la cual, le diagnosticaron la penosa enfermedad.

“No le digo, que es esto, (señala con sus dedos unos puntos negros que tiene en su cara) que dicen que tengo cáncer. (…) Me cobraron 70 mil pesos la consulta en un privado y me devolví; que tenían que darme la remisión aquí de Otanche, y nada. Que de arriba no le contestan nada” deja caer sus brazos doña Felicita, mientras habla.

Según el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, los problemas de Emdisalud se presentan en alrededor de 50 municipios del departamento en donde hace presencia, dejando a su paso grandes deudas y compromisos de pagos sin cumplir.

“Emdisalud EPS le adeuda a la red hospitalaria de Boyacá más de $70.000 millones, lo que corresponde al 23% del total de las 17 EPS que hacen presencia en el departamento. Tristemente, Emdisaud cumple el primer puesto de incumplimientos de compromisos de pago”, advierte Pertuz.

Con respecto a tutelas, las autoridades de salud en Boyacá hasta el momento han contabilizado 110 acciones interpuestas y falladas en contra de Emdisalud por prestación de servicios, por referencias, por medicamentos y por tratamientos; tal como debió hacer doña Felicita.

“Me enviaron para Cancerología que viniera que me hiciera la remisión y nada. Ya más de 8 meses y nada, que pusiera la tutela y nada tampoco”, narra con desgano y dice que no tiene quien responda por ella.

La mujer, ya encorvada y señalando una gran montaña, dice que debe bajar todos los días a rebuscarse lo del diario en la esquina del parque. “Por ahí me hago (señala con su dedo índice su puesto de trabajo). Vendo yuca y plátano; un centavito de a poquito para el mercadito y arriba en la casa de la abuela nos dan el almuercito”.

Y volviendo a la tutela de doña Felicita, el juez promiscuo municipal de Otanche ordenó, el 22 de mayo de 2018, a Emdisalud para que en término de 48 horas autorice y garantice los exámenes, medicamentos, laboratorio y procedimientos dermatológicos que requiere y sin dilaciones, pero no cumplió.

“Por este “vaino” que me salió acá me cobran $3 millones, y yo no los tengo para cancelar allá. Hace un año estoy peleando para que me den la remisión a cancerología pero que hasta que no la den de aquí no me atendían”, repite la mujer que se cansó de viajar ocho horas de Otanche a Bogotá para resolver su problema.

Salomón Díaz es el alcalde de Otanche, dice que la EPS se ha burlado, no solo de los pacientes, sino de los mandatarios de los 50 municipios y de las autoridades departamentales al explicar que les negociaron una deuda de 7 a 8 años como un especie de gota a gota, método de pago con el cual tampoco ha cumplido.

“Se burlan del mismo secretario de Salud de Boyacá, de los alcaldes del mismo gobernador, del superintendente, eso es lo que hemos percibido, no sabemos a quién acudir”, dice Díaz.

Lo mismo ocurre por Muzo, también ubicado en el occidente de Boyacá. “Tiene una deuda muy grande con la ESE de nuestro municipio, y se había dicho que se iba a cancelar el 30% inicialmente lo que se debía como muestra de voluntad de regular el tema de los pagos, eso se incumplió por parte de esta EPS”, denuncia el alcalde de ese municipio, Elín Bohórquez.

Es tal la crisis financiera de Emdisalud, que según el personero de Otanche, Rolando Buitrago, no se han atendido personas en otros centros de salud porque no han cancelado (cartera vencida) y en el momento que llegan los pacientes se les manifiesta no tener convenio con la EPS, incluso la sede donde normalmente funciona la entidad estuvo cerrada por falta de pago.

“Es tanto así que duró dos meses cerrada la oficina por falta de arrendamiento del local que ellos tienen para prestar el servicio, partiendo de que si no tienen un sitio pues la falta del servicio se va a ver reflejada”, cuenta Buitrago.

Germán Pertuz, secretario de Salud de Boyacá invitó a Emdisalud a que de manera voluntaria deje a los usuarios marcharse a otra EPS que si pueda responderles. “Han incumplido desde el punto de vista de pagos a las entidades prestadoras de salud, no solamente públicas sino también privadas”.

Desde Chiquinquirá, el alcalde de ese municipio, César Carrillo, le envió el siguiente mensaje a los directivos de Emdisalud: “Hoy hacemos un llamado a esta empresa para que le ponga la cara a los boyacenses y le ponga la cara al occidente para solucionar estos problemas”.

Los alcaldes de los cerca de 50 municipios y la Gobernación de Boyacá piden acciones de la Superintendencia Nacional de Salud frente al incumplimiento de Emdisalud, sin embargo el alcalde de Muzo, Elín Bohórquez advierte: Duele decirlo, pero no encontramos eco en la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros como alcaldes, en calidad de presidentes de la junta directiva de nuestros hospitales vemos como estamos solos ante el querer de las EPS”.

Igual que doña Felicita que se quedó sola, primero porque su esposo: “se enamoró de otra señora, soy solita a veces me acompaña una nieta pero la tienen estudiando”, y segundo porque el sistema de salud la tiene al margen y sin que se le garantice su derecho fundamental de vivir.

“Uno enfermo ni lo atienden en un lado ni en el otro, pues, le toca uno acomplejarse porque qué más”, dice y se va a buscar la tutela para entregarla al periodista de La W que le solicitó una copia.