En asamblea permanecen los maestros en el Atlántico durante paro nacional

Los estudiantes de las instituciones oficiales de los municipios del Atlántico y de Barranquilla estarán sin clases este 9 y 10 de mayo debido al paro de docentes.

En diálogo con La W, Luis Grimaldo, tesorero de la Asociación de Educadores del Atlántico, declaró que para este 9 de mayo los educadores estarán en asamblea en todos los municipios del Atlántico, y en cuatro localidades de Barranquilla. Además, aseguró que el Gobierno “no ha cumplido” con la mayoría de puntos pactados el año pasado.

“Con ellos estuvimos sentados con 24 puntos, (de esos puntos) solamente han cumplido uno solo, que es la liberación salarial y, sin embargos faltan dos años para que se cumpla. En los demás puntos no ha habido acuerdo. El Gobierno nos ha dilatado, las mesas no han servido, estamos viendo que no hay dinero para la educación pública”, advirtió Grimaldo.

Por otro lado, el tesorero señaló que la educación actualmente se encuentra desfinanciada: “En este momento les acaban de girar los dineros de gratuidad y les recortaron el 21% de los dineros con respecto a lo del año pasado. Los rectores tienen hoy menos dinero para sostener las instituciones, es lo que estamos diciendo: no se ha hecho la reforma necesaria al sistema general de participación y esa es la razón por la cual la educación esta desfinanciada“.

Para el día de mañana, los educadores anunciaron una movilización que partirá desde la calle 72 con carrera 38 y que culminará en la Plaza de la Paz.