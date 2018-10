En Boyacá piden a entes de control intervenir para que Esimed le cumpla a 400 trabajadores

Más de 400 trabajadores de la clausurada Esimed, que les adeuda salarios y prestaciones sociales desde marzo de este año, se quedaron esperando al gerente nacional la entidad, Ramón Quintero, para que les explicará qué va a pasar con la clínica y su situación laboral en un foro al cual lo había invitado la Asamblea de Boyacá.

“Se escuda en no contestar el teléfono. Estamos en incertidumbre total porque no hay dolientes, no hay un representante legal que nos dé la cara”, explicó la presidente del sindicato de Esimed.

Pero no sólo fue s los trabajadores que Quintero dejó plantados, también a los diputados de la asamblea de Boyacá, funcionarios de las alcaldías de Tunja, Duitama y Sogamoso, así como al secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz.

Ante este desplante, el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, dijo que es “lamentable y triste” que Quintero no cumpliera una cita, primero con el gobernador Carlos Amaya y luego con los trabajadores y los diputados, para hablar de un tema que se está convirtiendo en una situación de crisis social.

“El mismo gobernador de Boyacá lo llamó y él se comprometió a reunirse con él en el despacho. Lo llamé en la mañana me contestó y me dijo que en la tarde estaría, y nunca me volvió a contestar mis llamadas, esperábamos que viniera el señor Ramón y esperamos que lo haga y si no quiere venir pues que nos reciba”, dijo Pertuz.

Lo que más le preocupa a las autoridades de salud es que en este momento Esimed manifieste que solo maneja infraestructura. “Se le está violando el derecho laboral a la gente”, dijo el funcionario.

Entre tanto, el presidente de la Asamblea de Boyacá, Donald Ferney González Rincón, dijo que la duma departamental está dispuesta a unir fuerzas para que Esimed le cumpla a las 400 familias que están afectadas.

“Le hizo la cara fea a la Asamblea, estamos dispuestos a apoyar a las más de 400 familias”, dijo González Rincón al tiempo que le pidió a la Defensoría del Pueblo y a los entes de control que se apersonen de las necesidades de los trabajadores y exijan a Esimed el cumplimiento de los pagos.