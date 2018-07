En Cartagena buscan arreglar el lío de la falta de inversión a Electricaribe

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, viajará a la ciudad de Cartagena, junto a otros gobernadores de la Región Caribe, para buscar una solución a la crisis del servicio de energía.

En la reunión que ha sido citada en esa ciudad, se espera que asista el ministro de minas Germán Arce, la Superintendente de Servicios Públicos Rutty Paola Ortiz, y el Agente Interventor. Esta, se desarrollará en la casa de la moneda a partir de las 10:30 de la mañana.

Por su parte, el sindicato de trabajadores de Electricaribe también hará presencia, para según ellos decirle al gobierno que la costa necesita una solución definitiva a la crisis.

“Nosotros hemos solicitado una reunión al Gobierno Nacional, dónde vamos a estar los trabajadores diciéndole al Gobierno, hey! la costa necesita una solución definitiva, no un problema definitivo, porque nos estamos quedando con un problema que definitivamente no ha sido posible resolver, para nosotros es muy grave que no haya inversión, que la existencia de materiales se haya ido agotando poco a poco, esperamos con esta reunión lograr el desembolso para que definitivamente esta empresa por lo menos se estabilice un poco y que alguien se interese en ella, de resto esto es un mar de problemas.” Señaló Hamilton Barreto Presidente de Sintraelecol.