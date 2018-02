En Cauca maestros de Asoinca no participarán en el paro de Fecode

Luego que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, ratificara su convocatoria a un nuevo cese de actividades para el 21 de febrero, los maestros afiliados al sindicato Asoinca en Cauca informaron que no participarán.

El presidente de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca), Fernando Vargas, indicó que no paralizarán sus labores porque su lucha por el tema de la salud proviene de tiempo atrás, y no pueden tolerar la doble moral de la Federación.

“El problema de salud no se resolvía cambiando de patrón, el problema es de carácter estructural de modelo de salud. Hoy el comité ejecutivo de Fecode nos da la razón y se queja del pésimo y criminal servicio. No podemos acolitar una doble moral que se ejerce”, aseveró.

Por otra parte, aseguró que se trata de una campaña política, pues hay cinco integrantes del comité ejecutivo aspirando a la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

“No vamos a ser idiotas útiles de esta campaña que realiza el comité a través de Fecode (…) No podemos permitir que la evaluación diagnóstica formativa se siga bajo la consigna de lo que plantea el comité ejecutivo, debemos reformar el decreto de tal manera que ya no exista esta forma de discriminar al magisterio colombiano y por eso no participaremos en la jornada nacional Fecode”, sostuvo.

De esa forma, Asoinca convocó para el 23 de febrero a una reunión a los afiliados a ese sindicato, con el fin de tomar decisiones respecto a varias problemáticas con el Gobierno Municipal y Departamental, sobre asuntos como dotación, salud y estabilidad laboral.

En ese encuentro, determinarán si inician un nuevo cese de actividades, independiente, por la falta de soluciones. “La única arma de los trabajadores es cesar la actividad y es responsabilidad del Estado a través de los gobiernos seccionales dar pronta solución”.

Finalmente, Vargas hizo un llamado al Gobierno para que atienda las exigencias de organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, para evitar confrontaciones.

Respecto a la convocatoria de Fecode, la ministra de Educación, Yaneth Giha, dijo que es inadmisible, pues el Gobierno sí está cumpliendo los acuerdos, y reiteró que los únicos afectados con este tipo de movilizaciones son los niños y niñas de Colombia.