En Colombia hay una industria de sicarios, denuncia Paz y Reconciliación

El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, denunció, durante un foro de paz en Tunja, que en Colombia hay una industria del sicariato que está siendo empleada para asesinar a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

"Se les pregunta por qué usted mató a líderes sociales y responden: llegaron aquí me dan la foto, me dicen el nombre, me dicen dónde está el tipo, me dan un revolver, una pistola y yo salgo de mi tienda, mató el tipo, me devuelvo, entregó el revólver y me pagan", narra León Valencia.

Sostiene que en Colombia la justicia prefiere judicializar a los autores materiales y no a los autores intelectuales "que son los que ordenan los asesinatos".

León Valencia sostuvo que en los dos últimos años han sido asesinados más de 350 líderes sociales que calificó como un "escándalo enorme".