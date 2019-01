En enero se han registrado 12 incendios forestales en Tunja

Son muchas las causas por las cuales se han originado las emergencias por incendios forestales en los primeros 15 días en Tunja, como por ejemplo las quemas controladas que efectúan los campesinos para la preparación de los cultivos o el simple abandono de una botella de vidrio.

La coordinadora de Gestión del Riesgo de Tunja, Jenny Lucía López Vanegas, asegura que de los 12 incendios reportados, el que más afectaciones dejó fue de máximo una hectárea, los demás no superaron los 300 metros cuadrados.

“Efectivamente hoy siendo 15 de enero con preocupación vemos que tenemos reportados 12 incendios forestales, en nuestra jurisdicción, que afortunadamente no se han salido de control”, explico López Vanegas.

El despliegue de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tunja ha sido de vital importancia para evitar que las llamas se propaguen por la inmensa vegetación con la que cuenta la capital boyacense.

Ante dicho panorama, López Vanegas, informó que desde la Administración Municipal se está adelantando una campaña de prevención tanto con los turistas y los campesinos en zonas rurales de la ciudad.

“El clima no sirve para hacer el paseo de olla, pero se debe realizar con mucha responsabilidad, por ejemplo si se va hacer una fogata tiene que ser muy controlada. Si vamos a fumar no arrojarla al pasto, es mejor guardarla y en una caneca depositarla, no deje basura como elemento de vidrio que es un iniciador de fuego”, explicó.

Dentro de la campaña también se está pidiendo a los ciudadanos que si se observa una salida de humo, que no es normal, informar a la línea 123 de la Policía o al contacto 119 del Cuerpo de Bomberos de Tunja que están las 24 horas activas.