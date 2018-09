En Manizales se implementa la Zona 30 para reducir accidentalidad en las vías

En los próximos días, en la ciudad de Manizales, se implementará la llamada Zona 30, cuya finalidad es poder mermar los altos índices de accidentes en las vías, especialmente aquellos que dejan víctimas mortales. Cabe señalar que hasta la fecha, esta cifra asciende a 36 en lo corrido del año 2018.

Carlos Gaviria, secretario de Tránsito de Manizales, advirtió que la implementación de esta medida no implica que se realizarán foto multas, pues consiste en ubicar agentes de tránsito en las carreras 22, 23 24 y sectores aledaños del centro de la ciudad. De esta manera, los agentes tendrán un mecanismo de medición de velocidad para monitorear el kilometraje que lleva el vehículo automotor. De exceder los 30 kilómetros por hora, el guardia podrá aplicar un comparendo que costaría 15 salarios mínimos vigentes.

Por lo tanto, el funcionario recuerda que la medida aplica para todos, tanto para los vehículos particulares como para el sector del transporte público.

Julián Osorio uno de los líderes de los taxistas, se pronunció al respecto:

“En cuanto a los radares que están ubicando nuestra posición, (estamos) en total desacuerdo porque creemos que no cumple con la reglamentación nacional, la cual es la resolución 718 de 2018 que es reglamentada por la ley 1843 de 2017. Creemos que estos medidores son ilegales y que la autoridad no los ubicará en zonas fijas y no como pasa en Manizales que estos medidores están por toda la ciudad”.

Según la Secretaría de Tránsito de Manizales, se tiene un tiempo estimado de dos meses para que esta medida entre en pleno funcionamiento.