“En Marmato, Caldas, se identifican a 100 venezolanas que están en la prostitución”

El éxodo de venezolanos a Colombia cada día es mayor, y no solo en la frontera y ciudades capitales se han identificado a estas personas trabajando en diferentes actividades, hoy esta situación ha desencadenado que muchas de las mujeres del vecino país se estén radicando en los municipios de cada uno de los departamentos de territorio nacional, y el departamento de Caldas no es ajeno a este fenómeno.

Las últimas estadísticas indican que en Caldas se tienen a más de 700 personas venezolanas registradas durante el último mes, por ende es que esta cifra sea mayor en los 27 municipios de Caldas, ya que día a día llegan más personas desde el vecino país.

Hoy el Secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, indicó a la W Radio en Manizales, que luego de un comité de seguridad donde se contó con los alcaldes de diferentes localidades, se denuncia por parte de uno de estos que hay trabajo sexual en Marmato por parte de venezolanas.

Según el secretario de Gobierno, “el alcalde de Marmato me dijo claramente que tenía a más de 100 mujeres en el tema de la prostitución en su localidad, ya hubo una petición a la Fiscalía General de la Nación para darle solución a esto, y a la vez evitar que este fenómeno de trata de personas en Colombia no se siga presentado, y mucho menos en un municipio como Marmato ni en ningún municipio del departamento de Caldas. Además, conocemos que muchas de las mujeres que llegan de Venezuela llegan al país con el fin de mejorar sus ingresos económicos para sobrevivir, tener una mejor calidad de vida tanto de ellas como de sus familias que se encuentran en Venezuela, pero nosotros no podemos permitir que ningún colombiano o extranjero violente el código penal en Colombia”.

Hoy las autoridades en el departamento de Caldas hacen un llamado a las personas que estén relacionadas con la explotación sexual, en especial a las migrantes venezolanas, a que denuncien este hecho, además desde los entes sociales se buscan herramientas para que las mujeres que llegan del vecino país no caigan en el delito de la prostitución en ninguna parte del territorio nacional.