En vilo proyecto de 20.000 hogares que prometió en campaña el alcalde de Bucaramanga

Durante un evento de legalización de predios con el inició de la Curaduría Cero, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se refirió al proyecto cumbre de su campaña, “Los 20.000 Hogares Felices”.

El mandatario aseguró que no pensó que fuera tan complicado entregar 20.000 lotes con servicios y precisó que para poderse hacer con el lote, se necesita fijar las normas fiscales, apropiar el dinero y tener la liquidez suficiente para pagar al tercero.

“Me comprometí a entregar 20.000 lotes con servicios, de ignorante yo, yo no sabía que era tan complicado y teníamos el lote ya, de Cemex (…) no es que haya abandonado, porque yo no abandono nada, seguimos trabajando, pero no es lo mismo trabajar sin un peso que trabajar con la plata en el banco para hacer la expropiación y conseguir una financiación puente”, aseguró el mandatario Hernández.

Cabe recordar que este proyecto fue polémico cuando quedó elegido Hernández, pues varios críticos aseguraron en su momento que el alcalde prometió viviendas sin tener dónde ubicarlas y dando como garantía una carta cheque que fue entregada a 20.000 habitantes de ciudad norte en Bucaramanga mientras el hoy alcalde hacia campaña.