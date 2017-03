Encuentro entre América y Nacional deja dos hinchas heridos y daños en el bus verdolaga

El subcomandante de la Policía de Cali, coronel Henry Jiménez, explicó que el dispositivo de seguridad instalado sirvió ante las amenazas que se presentaron, “nos informaron que se presentaron dos heridos que llegaron al Hospital Universitario del Valle, por presunto enfrentamiento entre los mismos hinchas del América con arma blanca; por lo demás y por la expectativa que se tenía del partido, tras amenazas que se hicieron por redes sociales, no tuvimos grandes novedades, ya que este encuentro no se daba hace muchos años”.



Igualmente, el bus en el que se transportaba la nómina de Atlético Nacional fue atacado a piedra y terminó con una ventana rota, aunque esto no dejó lesionados el bus tuvo que ser escoltado por el Esmad hasta llegar al estadio, "no podemos decir que fue alguna barra determinada del América, había mucha gente pero si me imagino que algunas personas al ver el bus, le tiraron las piedras, lamentamos ese incidente, gracias a Dios no pasó a mayores".

Así mismo, se presentaron hurtos y se incautaron varias armas blancas antes de ingresar al encuentro deportivo.