Enfrentamientos entre bandas criminales han ocasionado desplazamientos masivos en Córdoba

El alcalde del municipio de San José de Uré, Córdoba, Luis José González, señaló que los continuos enfrentamientos entre bandas criminales el sur del departamento por el control de territorios han ocasionado desplazamientos masivos de familias del área rural de su jurisdicción. El mandatario municipal indicó que solo este año en el municipio se han presentado cuatro situaciones de desplazamientos forzados.





“Estos días hubo otros enfrentamientos de grupos desconocidos al margen de la ley y otra vez hubo desplazamientos y prácticamente son los mismos y la gente ya se ha tenido que acostumbrar a esta situación. Estos desplazamientos se presentan en el sur de nuestro municipio, en la zona aledaña con el departamento de Antioquia donde está concentrado el conflicto”, precisó el mandatario municipal.

Por la compleja situación de orden público que enfrenta el municipio por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de esta estructura autodenominadas “Caparrapos”, principalmente, Uré permanece militarizado y con una pobre presencia policial en la zona que tiene cerca de 15 mil habitantes.

El alcalde de Uré, agrega que hay puntos en el municipio donde la Fuerza Pública no puede llegar y hoy están invadidos por los grupos al margen de la ley. “El conflicto es entre las mismas bandas criminales y es muy complejo para la Fuerza Pública ingresar hasta un territorio tan complicado que no se sabe en qué condiciones lo tendrán esas estructuras al margen de la ley, si estará minado o qué cantidad de personas estarán allá porque estamos hablando de zonas bastante montañosas, zonas donde el acceso es bastante complicado, llueve mucho, las vías no están en buen estado y además de eso están bastante retiradas del casco urbano de nuestro municipio, entonces, a la Fuerza Pública se le hace bastante complicado contener y mantener el orden”, estableció el alcalde.

Frente a lo indicado, el temor impera entre cientos de familias que aún no retornan a sus lugares de origen pues han manifestado que el riesgo es inminente en esa importante zona del sur de Córdoba.