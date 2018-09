Entraron a robar a la finca del alcalde de Cali

Las autoridades confirmaron que en días anteriores se cometió un robo dentro de la finca del alcalde de Cali, Maurice Armitage, ubicada en el corregimiento de El Saladito, zona rural del de la ciudad.

Los asaltantes ingresaron a la propiedad aprovechando la ausencia momentánea del mandatario.

El hecho se desencadenó a mitad de la noche, cuando el personal que labora en la finca descansaba. Una vez dentro de la residencia, toman algunos elementos y huyen del lugar.

El secretario de seguridad y justicia de Cali, Andrés Villamizar, aseguró que el hurto fue de menor cuantía y que en este caso no hubo violencia, ni intimidaciones.

“Lo que él me ha manifestado es que no se va a ocupar en mayor detalle de este tema, es algo menor que no consideramos grave”, dijo el funcionario.

Villamizar indicó que no se presentó una denuncia formal, al considerar el hecho como irrelevante, y fue enfático al precisar que la única instrucción que recibió del alcalde fue continuar con las labores que garanticen la seguridad de todos los caleños.