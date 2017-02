Es increíble, un desconsuelo grande: alcalde de Medellín por posesión del curador de Space

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en diálogo con W Radio calificó de “increíble” y como un “desconsuelo muy grande”, la posesión de Carlos Alberto Ruíz Arango en la Curaduría Primera de Medellín, pese a que este hombre es reconocido por aprobar la licencia de construcción y modificación del Edificio Space.

Para el mandatario de los medellinenses “es inconcebible que con todo lo que ha pasado, (que) este señor tenga hoy todas las posibilidades de llegar a posesionarse en un cargo de estos. Y mire el último antecedente qué tan importante es: acuérdese que hace unos 10 días, la Procuraduría en un fallo en primera instancia lo destituyó e inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos. Y él sin importarle que esto pasara, apeló el fallo y va y se notifica como posesionado. Ahora queda esperar el fallo en segunda instancia”.

El alcalde Federico Gutiérrez manifestó que “es evidente que él tiene hoy más garantías que las que tengo yo como alcalde frente a este proceso, que las que tienen las víctimas, la ciudadanía, las que tienen ustedes mismos”.

A su modo de ver, esto “realmente deja un sinsabor muy grande. Yo lo he dicho, esto solo lo resuelve él. Yo vuelvo y le pido públicamente que se abstenga, que se aleje de ese proceso, que no es bueno para él, ni para la ciudad. Y hombre, yo creo que es una ofensa a las víctimas de Space. Yo espero que recapacite, pero por lo que vemos, él al contrario, va para adelante con todo”.

Ante el mensaje transmitido por Julio Sánchez Cristo durante la entrevista, el cual fue enviado por el procurador general de la Nación y en el que se mencionaba que “ratificaremos con gran celeridad el fallo contra el curador de Medellín. Está retando la institucionalidad”, el alcalde Federico Gutiérrez, expresó “tremendo, la está retando. Yo le agradezco al procurador que ha estado muy pendiente. Y es que esto ya es un reto y no creo que solo de la institucionalidad, sino a todo el país, a las víctimas”.

Finalmente, el alcalde de Medellín, dejó claro que “a él lo protege hoy el orden jurídico, pero lo cierto es que esto no tiene presentación, él no debe ser el curador. Todos los gremios, Camacol, La Lonja, La SAI, le han pedido que no se posesione, pero él se notifica como curador, como si nada pasara”.