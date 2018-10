“Es infame ver una infraestructura de este tamaño abandonada” Supersalud sobre el Cari

El Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, se llevo la peor impresión del hospital Cari, luego de hacer un recorrido por sus instalaciones, y darse cuenta de la crisis que vive este centro de salud.

Aristizábal señaló que un hospital funcionaba si había pacientes, y que si no había con que trabajar el Cari se volvió un riesgo. Además, que si este no se lograba recuperar había que cerrarlo.

“A mí me duele entrar a una institución hospitalaria y verla en estas condiciones, y que ustedes me digan que tiene permanecer abierta, esto tiene que permanecer abierto en condiciones humanas, dignas. Me parece que las condiciones en las que está trabajando este hospital son infrahumanas. Independiente que tengan un piso, dos abiertos, esto no es normal.”

El superintendente se refirió a los empleados del hospital, señaló que le daba pena, y que no estaba atentando contra ellos. Además explicó que por primera vez se encontraba viendo el problema que estaba heredando este nuevo gobierno.

“Me voy muy triste, decepcionado y me duele mucho ver una institución de este tamaño, y verles la angustia a ustedes, este hospital no tiene si no área administrativa, el resto no sirve para nada.”

No hay justificaciones:

Durante la intervención del superintendente, la Gerente del Cari Rocío Gamarra trató de explicar la situación que vivía el hospital, sin embargo Aristizábal no quiso escuchar estos argumentos.

“Lo lamento pero no me justificaciones, no las quiero oír, yo me llevo el mensaje conciso. Yo no soy el dueño del hospital, el hospital es departamental, yo veré que acciones se toman acá. Este es un tema que habrá que mirar con el ministro, que tendrá que hablarse con el gobernador, con la administración. Pero me parece, se los digo de corazón infame ver una infraestructura de este tamaño abandonada, no se merece esa suerte, ni los barranquilleros ni los del Atlántico, ni ningún colombiano .”