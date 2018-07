Escondido en Bogotá permanece líder social de Boyacá tras amenazas de grupo ilegal

En esta ocasión un hombre que se identifica como miembro de Las Águilas Negras advirtió el pasado 30 de junio de 2018 a la media noche a Arley que: “Usted está en la lista negra. Usted es un sapo que le gusta lamberle a Petro”.

Estas son las amenazas:

“He recibido unas serie amenazas de un grupo delincuencial que se identificó como las Águilas Negras y que ahora están en el departamento de Boyacá. Me dicen que por haber estado en la Colombia Humana y por hacer control político y que no me quieren ver en el municipio”, sostuvo.

Dijo que teme por su madre, de 76 años de edad, que se quedó en el municipio de Santana, además que por haber apoyado al doctor Gustavo Petro hay tres líderes sociales más amenazados.

“Hay un líder con el que pasaron de las amenazas a las vías de hechos en el municipio de Chitaraque donde lo interceptaron el día de ayer dos hombres en una moto que le pusieron una pistola en la cabeza, pero gracias a Dios en ese momento estaba cruzando un vehículo y los tipos huyeron. No pasó nada”, explicó.

El líder social también allegó a La W un documento que radicó el seis de julio del presente año a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa y la intervención de la Defensoría del Pueblo para que investigue las amenazas, le cuenta que tiene temor por la integridad de su familia y que por favor le brinde protección porque es claro que esta en una lista de exterminio pero que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte del ente investigador y de los otros organismos estatales.

Este es el documento:





“Radiqué el seis de julio ante la Fiscalía, en el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo para que intervengan. También estoy pidiendo a la Unidad de Protección Social para que me proteja”, dijo.

No es la primera vez que es amenazado, según Arley en el año 2015 por las “denuncias que realice contra el exalcalde y el actual mandatario, y otros actores, esa denuncia los sacó del cargo un año y al exalcalde lo pusieron preso”.

Estos son los audios del líder social contando que lo están amenazando: