Esposa de líder asesinado denuncia que sujetos armados indagan por su paradero

En diálogo con La W Teresa de Cuero, esposa del líder social asesinado en Malambo (Atlántico), Bernardo Cuero, denunció que sujetos armados estarían indagando por su paradero.

Esto se produjo luego de que dos hombres abordaran al presidente de la Junta de Acción Comunal de ese municipio, Wilmer Salas De La Hoz, amenazándolo con un revolver en la cabeza y preguntando por el paradero de la mujer.

“Lo acorralaron (…) él iba en un mototaxi y dos tipos en una moto lo acorralaron en el centro de Malambo, lo hicieron bajar, le pusieron el revólver en la cabeza y le dijeron que él era muy amigo mío. Que ellos necesitaban saber dónde estaba yo. ‘Necesitamos que nos digas dónde está Teresa, la mujer de Cuero, porque tú eres muy amigo de ellos’”, relató la mujer.

El abogado defensor de víctimas, José Humberto Torres, declaró que cuando supo del hecho, inmediatamente alertó a la UNP y a la mujer le asignaron protección.

“Le pusieron una protección provisional a ella (…) un vehículo y unidades de escolta para evitar que tenga dificultades a futuro”, aseguró el abogado.

Sin embargo, la mujer se encuentra preocupada, porque debido a la situación perdió su trabajo. Además, desconoce el por qué sujetos armados estarían buscándola:

“En la noche me llamó la jefa mía y me despidió, me dijo que lo sentía mucho, que yo había sido una excelente trabajadora pero que no me podía seguir teniendo en el taller porque no podía afectar la integridad de las personas que trabajan ahí (…) quedé en el aire, sin trabajo. No sé el porqué de las amenazas, yo digo que tienen que ser a raíz de la muerte de Bernardo”.