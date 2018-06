Esposa del capturado por asesinato de niña en Gaira dice que es inocente

En el Centro de Servicios Judiciales de la Fiscalía fue presentado este lunes 11 de junio, el sujeto capturado por la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien es señalado como responsable del asesinato de la pequeña de 10 años que murió degollada la noche del 9 de junio en el sector de Zarabanda ubicado en Gaira.

Elisa Navarro, quien se identifica como compañera permanente del señor Gilberto Luna Parra, pescador de 45 años capturado por este hecho; asegura que el hombre es inocente y que sólo entró a la vivienda junto con otros vecinos para auxiliar a los padres de la pequeña.

"Él no es capaz de hacer esto porque él estaba conmigo cuando sucedió todo. Yo tengo 6 hijos con él, tenemos 26 años de vivir juntos. El es un pescador no es violento, tenemos los problemas que tiene cualquier familia, pero él nunca me ha pegado, ni le ha pegado a mis hijos" aseguró la mujer entre lágrimas.

La pareja que es vecina de los padres de la menor, manifiesta no tener problemas con ellos. "Mi esposo no es consumidor de droga, ni la vende... Él lo que vende es pescado. ¿Cómo una personas que mata a una niña va a quedarse viendo televisión relajado? Esto es injusto, la ropa que encobtraton con sangre es de mi hijo que ayudó a llevarlo al puesto de salud".

Gilberto Luna Parra fue capturado por la Policía cerca de las 6 de la tarde del domingo, menos de 24 horas después de registrarse el asesinato de la niña. Sobre los posibles responsables, la mujer dice que otra vecina vió a dos hombres desconocidos merodeando el barrio la noche en que ocurrió este crimen.