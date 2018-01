Esto es insensato, es asesinato: Gobernador de Arauca

Tras el asesinato de dos policías en Arauca, al parecer a manos del ELN, el gobernador de ese departamento, Ricardo Alvarado, condenó el hecho y pidió que se reanude el cese el fuego entre el Gobierno y la guerrilla.

En diálogo con La W, Alvarado indicó que los uniformados fueron asesinados por motorizados que les dispararon por la espalda y que una vez cometieron el hecho huyeron hacia Venezuela. "Eso en medio de una invasión de más de 12.000 personas que se han tomado esa margen, se ha vuelto un elemento propiciador para que sucedan cosas como esta", afirmó.

Agregó que lo ocurrido "es insensato, irracional y demencial porque no conozco guerra que se haya acabado a punta de bala, lo que profundiza es el dolor y la tristeza. Y más tristeza porque ayer Estados Unidos nos colocaba en primer lugar estigmatizados. Somos el frente de batalla y nos estamos convirtiendo en el patio trasero de los colombianos".

Dijo que pedir que se reanude el cese el fuego no significa que se esté justificando la imposición de los "idearios" del ELN a través de ataques terroristas. "Esto es insensato, esto es asesinato, pretenden generar más odio y más dolor", indicó.

Explicó que "el Estado tiene que ser garante de los derechos de los ciudadanos, el hecho de que aboguemos por una concertación en una mesa no significa que el Estado no debe garantizar y hacer acciones de inteligencia, militares, seguir en la lucha porque tampoco podemos abrir espacios para que los irregulares entiendan que a punta de bala se cambia el mundo. Estoy de acuerdo de que el hecho de que aboguemos a un espacio de paz no significa que entremos en dobleces ante situaciones y exigencias propias que le corresponden a una democracia".

Según el gobernador, los mandos militares de la región le indicaron que durante el cese bilateral el ELN no se concentró en una parte del departamento, pues no tiene necesidad de replegarse sino que puede pasar la frontera.

Precisamente, dijo que ha solicitado al Gobierno Nacional que le permitan ejercer un mayor control en la frontera, pues pese a que solo hay un paso autorizado en este departamento, hay por lo menos 22 más ilegales.

"El Estado tiene que ejercer autoridad y soberanía. No estamos señalando a Venezuela porque fue refugio de muchos colombianos por muchos años. Es regularizar, formalizar la entrada. Lamentablemente lo que tiene Arauca al otro lado no solo es la presencia de venezolanos sino de colombianos irregulares que nos colocan en riesgo. Lo que estoy pidiendo es control", explicó.

Por último, señaló que se ha comunicado con el gobernador del estado venezolano de Apure y que él le indicó que espera autorización del gobierno de ese país para buscar "mecanismos de poder para tener acciones complementarias y mirar cómo podemos controlar las dificultades".

