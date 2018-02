Estudiantes de Uniautónoma marchan a Bogotá para exigir solución a crisis financiera

Dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe marcharán hasta la ciudad de Bogotá para exigir una solución a la crisis financiera que vive actualmente el alma mater.

Christian Sánchez, estudiante de la Fundación Universitaria San Martín, se unió también a esta caminata para mostrar su solidaridad con los estudiantes, exigir decisiones de fondo y explicaciones a los entes de control, ya que según él, la situación estaría afectando en lo académico a los alumnos.

“He decidido venir hasta Barranquilla a apoyar estos muchachos, y les he propuesto que realicemos una marcha hasta la ciudad de Bogotá, vamos a caminar aproximadamente mil kilómetros hasta la plaza de Bolívar con el fin de que realmente los jóvenes universitarios del país le demos una mirada a todo lo que está sucediendo en la educación superior. No es normal que la Autónoma aparezca de la noche a la mañana en banca rota, está faltando por parte del Ministerio de Educación la inspección y vigilancia, esto no puede volver a suceder”, señaló el estudiante.

Los jóvenes solicitaron acompañamiento policial para preservar su seguridad durante la marcha, pero no fue posible, e hicieron un llamado a las autoridades para que puedan acompañarlos.

“Estamos dispuestos a recorrer estos mil kilómetros para que todos los jóvenes colombianos se sumen a esta causa”.