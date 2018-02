Estudiantes de Uniautónoma realizan vigilia para exigir solución a crisis financiera

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe realizan una vigilia para exigir solución a la crisis financiera que enfrenta el alma mater.

Estudiantes de Uniautónoma realizan vigilia a esta hora para exigir una solución a la crisis financiera que enfrenta el alma mater pic.twitter.com/J6QsjJmWwN — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 22 de febrero de 2018

Los estudiantes, con antorchas, caminan las afueras de la institución, protestando por la falta de pago a los docentes.

A esta hora, estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe caminan con antorchas a las afueras de la institución, protestando por la falta de pago a los docentes pic.twitter.com/poVJqjUZxQ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 22 de febrero de 2018

“Actualmente nos encontramos en un cese de actividades para poder apoyar lo que se está realizando. Esto no es sólo el cuerpo docente por el no pago, aparte del no pago, a ellos no se les presta salud, no tienen ARL. Acá las condiciones en la universidad no son las mejores, aquí hay muchos salones con sillas averiadas, algunos aires no funcionan”, señaló una estudiante, quien, además, denunció que la falta de pago está afectando al estudiantado.

“Notamos la falta de dinero que hay en la universidad, en los laboratorios no hay implementos, no hay nada, y todavía nadie ve por nosotros. Para él será fácil que hoy se vayan todos, contratar profesores nuevos, y luego de seis meses ya quedarles debiendo. Nosotros venimos con un proceso de formación somos estudiantes de noveno semestre, y ¿qué va a pasar con nuestro grado? Es una situación bastante preocupante”, concluyó.