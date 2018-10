Estudiantes de Universidad del Magdalena se declaran en paro

Más de 15.000 estudiantes que reciben formación académica en la Universidad del Magdalena no pudieron ingresar esta mañana, debido a que un grupo de 60 líderes estudiantiles bloqueó la zona de acceso convocando a un paro nacional.

Los líderes estudiantiles congregados en asamblea permanente deciden en consenso iniciar el que sería primer Paro Nacional de las Universidades Públicas de Colombia, para el Gobierno de Iván Duque.

“Unimagdalena no será ajena a la lucha por la educación superior del país. Les compartimos la decisión que el colectivo de estudiantes que lideró la marcha del día de ayer, y se encuentra en asamblea permanente, decidió para un mejor porvenir para nuestra universidad”, publicó Pedro Tobías, uno de los estudiantes convocantes.

Otro de los líderes, Franklin Corredor, aseguró que “el Gobierno nos está dando la espalda y hasta que no se cumplan los seis puntos del pacto, el paro no se levantará. No creemos mucho en las palabras del gobierno, queremos una mesa donde podamos pactar directamente con el gobierno nacional”.

Los estudiantes aseguran que esta convocatoria de paro será también atendida por Universidades de Santander, Córdoba, Bolívar y otros departamentos del país.