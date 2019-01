Ex escolta estaría amenazando a dirigente social del Magdalena

Elizabeth Pacheco, quien funge como líder de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia y el Caribe, aseguró que está recibiendo amenazas por parte su anterior escolta, asignado por la Unidad Nacional de Protección, UNP, luego que solicitara su relevo por mal comportamiento.

La defensora de derechos humanos hizo esta denuncia en medio de la preocupación que existe en Santa Marta por la seguridad de los líderes sociales, luego del asesinato de Maritza Quiroz Leiva, dirigente afro, y la masiva renuncia de los miembros de la mesa distrital de víctimas.

“Este hecho me tiene preocupada, porque me siento intimidada. Esta persona cuando era mi escolta estaba atento a muchas cosas distintas a velar por mi seguridad, lo cual tuve que reportar, pero ahora me genera temor por sus intimidaciones y además porque conoce muchas cosas de mis actividades y movimientos”, expresó Pacheco.

En su momento, relata, decidió pedir el relevo por considerar que su escolta era "irresponsable, se la pasaba haciendo video llamadas, terminó teniendo más que una amistad con dos compañeras de trabajo y se la pasaba pendiente de cualquier cosa menos de mi seguridad”.

Al dar a conocer la situación a la Unidad Nacional de Protección, Pacheco espera una pronta solución pues ahora no solo debe estar atenta a las amenazas por su trabajo social; también por las eventuales intimidaciones de su ex escolta.