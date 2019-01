Exalcalde de Malambo, ahora subdirector financiero de la CRA, denuncia amenazas

Se trata de Adolfo Bernal, quien en diálogo con La W denunció que desde hace dos años viene recibiendo ataques criminales en su contra.

“En el año 2017, trataron de incendiarme mi camioneta en la puerta de mi casa, después en el mes de septiembre me hicieron unos disparos, y en el 2018 recibí amenazas extorsivas, y resulté herido en un atentado a bala”, contó Bernal.

El exalcalde de Malambo y ahora subdirector Financiero de la CRA, señaló que los ataques ya fueron denunciados y que el día 26 de enero volvió a recibir amenazas vía WhatsApp, donde le daban un ultimátum.

“Me dan 72 horas para irme de Barranquilla con mi familia, porque atentarían contra cualquier miembro. Lo más preocupante de todo esto, es que por todos esos actos ni siquiera me han llamado de la Fiscalía a rendir versión, ni siquiera me han llamado a ampliarla, hay un completo silencio y hermetismo, cayendo en la impunidad. Las amenazas llegaron vía WhatsApp, me lo mandaron al teléfono mío y en simultánea al teléfono de mi esposa”, afirmó Bernal.

Bernal indicó que no tiene con que señalar a nadie de estas amenazas y además no sabe por qué las recibe.