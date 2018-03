Excombatiente de Farc habría sido herido por disparos de escopeta en Córdoba

Como Mariano Bolívar Argumedo fue identificado el excombatiente de las Farc que habría resultado herido en extrañas circunstancias, mientras adelantaba labores de cacería en zona rural del municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba.

Según las denuncias de comunidades pertenecientes a los territorios en mención, las afectaciones que habría sufrido el exguerrillero en su miembro inferior derecho habrían sido por una mina antipersonal. Por este motivo, solicitaron el desminado de dichos puntos, pues aseguraron que es el segundo caso similar que se presenta en lo corrido del año.

Sin embargo, el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Marcelo Russi, desvirtuó la información suministrada, asegurando que el afectado, en realidad habría sido víctima de los disparos de un arma tipo escopeta.

“Es un excombatiente de las Farc de los que se acogieron voluntariamente y están dentro del proceso de resocialización. Estaba de cacería en compañía de otra persona en el corregimiento de San Juan, perteneciente al municipio de Puerto Libertador y, de acuerdo a las lesiones presentadas y a lo manifestado por él, pisó algo pero las heridas que presenta son al parecer por un arma tipo escopeta porque presenta quemaduras de tercer grado. No presenta algún tipo de amputaciones, ni de lesión grave. Confirmamos que no es por mina porque el médico no los confirmó. Al parecer el arma es de las que pone la gente para que cuando pase un animal se active”, aseguró el uniformado.

Bolívar Argumedo se encuentra en un centro asistencial de la ciudad de Montería, donde según el uniformado se recupera satisfactoriamente.

Cabe indicar que los hechos se registraron hacia las 7:00 a.m del pasado 19 de marzo.