Exfuncionario denuncia que presionaron a gobernadora de Magdalena para sacarlo de su cargo

El exjefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación, Alfredo Ruiz, denunció en diálogo con La W que su salida del cargo, hace mes y medio, se debió a presuntas presiones recibidas desde la administración departamental.



El funcionario dijo que en su momento la gobernadora Rosa Cotes habría sido presuntamente presionada por la entonces procurador regional Ligia Morales, luego que éste aparentemente le recriminara el haberse llevado varios procesos disciplinarios contra docentes del departamento que habrían incurrido en conductas de abuso sexual o de dictar cátedra con diplomas falsos.



Aunque la Gobernación del Magdalena, hasta el momento de la emisión del informe, no se pronunció por el hecho, sí lo hizo la Procuraduría General de la Nación. En varios documentos recibidos por W Radio el Ministerio Público indicó que en la Fiscalía se allegó denuncia penal contra el exfuncionario por no haber denunciado que en su momento le propusieron una coima de $30 millones para absolver a uno de los disciplinados.



“Me manifestó que contra la suscrita no tenía ningún reproche, sólo con el procurador y el vice procurador general de la Nación porque querían utilizar el poder preferente para favorecer a las partes dentro de los procesos disciplinarios (...) lanzó toda clase de improperios contra el procurador y el vice procurador y le pedí que respetara a mis jefes y a la entidad, que él no se podía oponer a la aplicación del poder preferente establecido en la ley y decidí terminar la desafortunada llamada”, puntualizó la procuradora Morales en un acta que fue firmada por la gobernadora Cotes y en la que la mandataria señala que tomará correctivos ante la situación al mismo tiempo que reprocha la actitud de Ruiz.

Lea aquí: Procuradora de Santa Marta congeló procesos de abuso sexual a estudiantes: Alfredo Ruiz