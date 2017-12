Extrabajadores de la Contraloría de Barranquilla reclaman al Distrito pago de cesantías

Exfuncionarios de la Contraloría Distrital de Barranquilla denuncian que el Distrito no ha realizado los pagos moratorios por cesantías, aun teniendo fallos que autorizan los pagos por parte el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado. Los ex funcionarios planean tomarse la Alcaldía, para exigir su pago, y más acciones legales.

“Vamos a instaurar una denuncia penal, y otra por fraude procesal también, por no cumplimiento de sentencias. Más o menos unas 80 personas que laboramos en la Contraloría, desde los años 2001, 2002 en adelante. En el 2004 no nos pagaron las cesantías, y nosotros demandamos y comenzaron a salir los fallos en 2010; a la fecha muchos tenemos fallos desde hace 8, años, y el Distrito y la Contraloría siguen mamando gallo, inventándose excusas y no pagan, y eso causa intereses corrientes, las demandas que eran de 15 u 20 millones se han convertido en demandas de hasta 200 millones.” Señaló William Mesa uno de los extrabajadores de la entidad.

Por su parte la Contraloría Distrital al ser consultados por La W acerca de la situación, manifestó que si existe la voluntad de pago, y que esperan subsanar las deudas con los exfuncionarios en los meses de enero y febrero de 2018.

“Ellos han ido pagando las demandas, donde nada más los condenaron a ellos, y las demandas donde condenan al Distrito ahí las tienen acumuladas, y no le dan solución a ello, incumpliendo el orden cronológico en el que han venido saliendo las demandas.” Declaró Mesa.