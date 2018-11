Fallo de tutela obliga al Partido de la U a presentar terna para gobernador en Córdoba

Un fallo de tutela en primera instancia, emitido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica (Córdoba), dio un término de 48 horas al Partido de Unidad Nacional para que presente la respectiva terna para designar gobernador en propiedad en lo que resta del mandato del suspendido e inhabilitado Edwin Besaile.

La acción de tutela fue presentada por el concejal de Lorica, Gilberto Ortega Polo, quien indicó que el sentido de esta acción judicial es respetar la voluntad del pueblo cordobés.

“En su momento, (Edwin Besaile) aspiró por el Partido de la U y elegimos al candidato del Partido de la U. No es justo que ahora mismo esté llevando las riendas del departamento una persona que no es oriunda de Córdoba y que no hace parte de nuestra colectividad”, precisó el concejal.

Tras la determinación, La W conoció que esta decisión sería impugnada para que sea el Tribunal Superior de Montería el competente en resolver el caso en segunda instancia.

Cabe indicar que el cargo como gobernadora de Córdoba lo ocupa Sandra Patricia Devia por designación del actual Gobierno.