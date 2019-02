Fallos en segunda instancia condenan a la Contraloría de Manizales por $551 millones

Cuatro demandas iniciales se debieron a retiros irregulares de funcionarios que estaban en provisionalidad, otra demanda del 2014 se dio por una indebida liquidación de cesantías retroactivas que no fueron liquidadas de esa manera y la quinta demanda es de controversias contractuales por la venta del quinto piso de la contraloría.

Julián Andrés Valencia, profesional universitario de la oficina jurídica de la Contraloría General de Manizales, señaló:

“En el año 2012, cuatro exfuncionarios de la entidad que fueron retirados de la entidad demandaron en nulidad y restablecimiento del derecho estos actos que los declaraban insubsistentes, demandas que fueron dadas en la administración del ex contralor, Lindon Alberto Chavarriaga Montoya. Estas personas demandaron en su derecho de buscar el reintegro e indemnización porque para ellos fue injusto el retiro de la identidad. Cabe recordar que en primera instancia la Contraloría de Manizales ganó esas demandas, pero en segunda instancia fueron revocadas por el Tribunal Administrativo de Caldas, obviamente con argumentos muy válidos”.

En este momento, la entidad está en calzas prietas para poder responder por las indemnizaciones y reintegros, puesto que son onerosos frente al presupuesto que maneja la Contraloría. Además, esta entidad debe una suma de 551.413.782 millones de pesos y es importante resaltar que aunque ya se han pagado tres demandas, aún se encuentra en ejecutoria una demanda que corresponde a una exfuncionaria.

“El monto de estas demandas tiene un valor de 996.534.536 millones de pesos y se está en estado probatorio. Infi Manizales demandó en controversia a la Contraloría, porque con el respeto de los colegas, no entendemos como entidad cómo se vende un piso que tiene una cláusula resolutoria que no lo permite. Fuimos demandados por 445.120.851 millones e Infi Manizales está reclamando indemnización de daños y perjuicios por este negocio jurídico; nosotros frente a esto dimos contestación a esta demanda y llamamos en garantía en este proceso al ex contralor y al sub contralor del municipio de ese momento, y al ex Gerente y Secretario general de Infi Manizales, porque creemos que en el evento que existan ese tipo de condenas serían ellos los llamados a responder por ellos”.

Pero, ¿qué pasó con el dinero de la venta del piso quinto de la contraloría, teniendo en cuenta que no se podía vender y se hizo? En esta situación, se supone que la venta del piso de la Contraloría era para pagar y responder a líos jurídicos con los ex funcionarios.

El abogado valencia dijo a W Radio en Manizales:

“Pudimos determinar que una de las justificaciones de la venta del piso quinto era el pago de tres ítems específicos: el primero de ellos era el pago de pensionados, el segundo era el pago de estas sentencias judiciales y el tercero el pago de las indemnizaciones o liquidaciones que se veían venir entendiendo que en el año 2015 la Contraloría en un concurso de méritos vinculó un número importante de funcionarios en carrera administrativa”.

Es de gran extrañeza para la Contraloría de Manizales que los pagos se hayan destinado para los pensionados entendiendo que el 31 de enero de 2014 se debió haber previsto en el presupuesto de la entidad el pago de pensionados, porque es la misma entidad que deja destinados unos recursos para poder pagar las necesidades.

“Esta es una situación que nos sorprende porque si se supone que lo importante era pagar las sentencias judiciales, con lo ya mencionado y el informe ilustrado se pagó solo una de las sentencias judiciales, pero el grueso del presupuesto se utilizó para otros gastos en la entidad”, indicó el abogado.

Las demandas que se tienen, hacen que la Contraloría de Manizales sea un ente con complicaciones presupuestales, pues dificultan a este organismo de control para hacer acuerdos de pago.