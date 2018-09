Faltó planeación en puestos de salud de Santa Marta: Honorio Henríquez

El senador Honorio Henríquez Pinedo se pronunció sobre la crisis de la salud en la capital del departamento del Magdalena, ocasionada por las demoras en la construcción de los centros de salud, la falta de insumos y la puesta en funcionamiento de estos establecimientos. Indicó, además, que uno de los factores preponderantes en esta crisis tiene que ver con falta de planeación y malos manejos administrativos.

“Desde el Senado, desde el primer momento lo he dicho en mis intervenciones, he hablado de la situación en la que se encuentra la red pública de salud del Distrito: por una falta de financiación, los centros de salud no han entrado en servicio. Sin duda, eso contribuye a colapsar la red hospitalaria”, afirmó el senador.

Del mismo modo, Henríquez Pinedo señaló la llegada de venezolanos a la ciudad como uno de los detonantes del sistema de atención en salud de la capital del Magdalena.

“Nosotros aprobamos una sesión en la que tendremos una reunión de la Comisión Séptima, hace falta recordar la fecha. Visitaremos los departamentos de La Guajira y Magdalena (…) la fecha tentativa para La Guajira es el 14 de octubre. Estuvimos en Riohacha y sostuvimos una reunión muy fructífera con los secretarios de Salud y el gobernador de ese departamento”, dijo el senador del Centro Democrático.

De esta forma, con estas visitas se busca conocer de primera mano la situación real y financiera de las Empresas Sociales del Estado para generar un balance ajustado a las debilidades y fortalezas de la red hospitalaria.