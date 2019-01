Familiares de agricultor secuestrado en Norte de Santander claman por su libertad

Más de un mes de secuestro cumplió el agricultor Irenio Bohórquez, hecho registrado el pasado 17 de diciembre del 2018, cuando hombres armados ingresaron a su finca en el corregimiento de Aguas Claras del municipio de Ocaña.

Cilenia Bohórquez, hija del agricultor pidió a la captores por la libertad de su padre, un hombre de avanzada edad.

"Hasta el momento, no sabemos nada de él ni, cuál grupo se los llevó, no se han pronunciado (...)mi papá tiene 68 años, inclusive los cumplió ahora el 21 de Enero, tiene varias complicaciones de salud, sufre de la columna y también de la pierna derecha, no puede caminar mucho porque se cansa, él debe guardar mucho reposo".

"No sabemos cómo se encuentra, precisamente eso es lo que nos preocupa su estado de salud, cómo lo tendrán (...) eso nos tiene muy angustiados".

"El llamado para esas personas que tienen a mi padre es que por favor se conduelan de mi papá, que él es un hombre de avanzada edad; no está para estar viviendo esta situación (...) por favor rogamos que le respeten la vida", señaló.

Los familiares del agricultor han pedido una prueba de supervivencia y su pronto regreso al seno de su hogar.