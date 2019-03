Farc iniciará recorridos para explicar a sus militantes alcance de objeción a la JEP

La congresista del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Sandra Ramírez, dijo que las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) expuestas por el presidente de la República, Iván Duque, serán socializadas a partir del 20 de marzo a los militantes del partido que se encuentran en los espacios territoriales del país.

"Vamos hacer una serie de visitas a los espacios para explicarles las consecuencias que trae las objeciones a la ley reglamentaria de la JEP", explicó la congresista de la Farc.

En su visita a Tunja para dar inicio a una campaña en defensa del proceso de paz, Ramírez, insistió que las objeciones que se le están haciendo a la JEP son políticas y no tienen un sustento jurídico.

"Esto no significa que la JEP no vaya a seguir, por el contrario continúa trabajando pero queda como una paloma cuando se le quitan las plumas que no puede cumplir con su función que es volar, así nos queda la JEP", explicó Ramírez.

También mostró preocupación a lo que sería una inminente reforma a todo el acuerdo de paz, que calificó como "muy delicado porque eso quiere decir que si van hacer trisas el acuerdo".

Sostuvo que las cifras desde que se firmó el acuerdo del Teatro Colón van 96 militantes de la Farc asesinados en todo el país.

"Lo que se pactó en La Habana no se está cumpliendo ni se está activando las alertas tempranas. El Gobierno no le está dando el funcionamiento a la Comisión de Garantías y lo más grave es que están surgiendo las fuerzas paramilitares", advirtió.

La excombatiente afirmó que las estructuras paramilitares están resurgiendo especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander.

Es de recordar que el presidente de la República Iván Duque, visitará el próximo viernes uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para explicarles a los exguerrilleros de las Farc las objeciones que presentó a la ley estatutaria de la JEP.