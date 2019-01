Fenómeno de El Niño afecta páramos y bosques en Manizales y el departamento de Caldas

El fenómeno de El Niño ya afecta los primeros páramos y bosques en todo el departamento de Caldas, según el reporte entregado por Felix Ricardo Giraldo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, además se han registrado incendios forestales en el Parque Nacional Natural Los Nevados, y fuertes conflagraciones en varios sectores de los municipios de Manizales, Villamaría, Supía, Marmato, La Dorada, Victoria, Pensilvania y Samaná, pero por fortuna los cuerpos de bomberos han controlado los incendios.

Las condiciones que predominan para el primer bimestre en el territorio nacional es de altas temperaturas y vientos fuertes, por ende habrá un déficit de lluvias lo que ayuda a que se puedan registrar incendios forestales. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas señaló:

“En estas épocas de tiempos secos, en que la comunidad aprovecha para hacer los paseos de olla y visitar zonas naturales, la comunidad deja basuras y por ende provocan brasas de fuego que desencadenan incendios difíciles de controlar, otra de las recomendaciones es no dejar materiales combustibles porque los pastos del departamento de Caldas pierden su humedad con facilidad y por ende es más factible que se registren incendios. Las zonas más propensas son el Parque Natural de Los Nevados y los prados en la Dorada, Caldas”.

El llamado de atención que se le hace a la comunidad es no realizar fogatas, cuidar de los entornos naturales y no dejar basuras a los sitios que frecuenten, tampoco quemar las mismas para así no generar daños ambientales.