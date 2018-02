Fiscal que habría asesinado a dos jóvenes en Montería fue reasignado en la Fiscalía

Hay ndignación entre los familiares de los dos jóvenes asesinados a manos del fiscal Mario Lora, quien recientemente asumió el cargo de Fiscal Especializado Gaula, tras ser trasladado de Barranquilla hacia la ciudad de Montería.

Para Hermes Suárez, hermano de una de las víctimas, la reasignación del fiscal sería el resultado de las influencias que éste tendría en el departamento de Córdoba.

“Tomamos esto con mucho desagrado, en realidad no nos sorprende que esto esté pasando. Para nadie es un secreto que este señor cuenta con muchos padrinos en el departamento de Córdoba, ya que son fieles seguidores y amigos del señor Jairo Alfonso Lora Villa, un exmagistrado del Tribunal Superior de Córdoba y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Montería, este señor es el padre del asesino. En la Fiscalía nos acercamos y preguntamos de cómo es posible que este señor esté aquí en Montería, no les importa nuestra seguridad, no les importa que este señor sigue con un arma de dotación. La respuesta de los funcionarios es que ellos qué pueden hacer si el papá de él mueve masas”, precisó Hermes Suárez.

El fiscal Mario Lora, actualmente, es procesado por el delito de homicidio agravado, por los hechos registrados en junio de 2016, en los que resultaron baleados los jóvenes Camilo Rodríguez y Harold Suárez en un establecimiento público de la ciudad de Montería.

“Este señor después del asesinato lo único que ha sido es premiado. Borracho, asesinar por la espalda a dos jóvenes y atacar a los policías porque a un policía también lo hirió. Aquí en Córdoba, eso es lo que se maneja, la corrupción; no es el caso de Musa, no es el caso de 'Ñoño Elías', no es el caso de ninguno; aquí en Córdoba hay carteles de toda clase, desde lo judicial hasta la político. Yo me pregunto este señor con qué moral, con qué ética puede investigar y señalar si es un asesino”, agregó Hermes Suárez.

Contra el cuestionado fiscal aún no se ha llegado a la audiencia preparatoria debido a que durante el año anterior no se pudieron adelantar las respectivas diligencias judiciales por diversos motivos, entre estos, que la mayoría de jueces se declararon impedidos en el caso.